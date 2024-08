PSG : Deux ratés sur le mercato, Luis Enrique lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, plusieurs éléments indésirables aux yeux de Luis Enrique ont quitté le PSG. Cependant, alors que le technicien espagnol ne compte plus sur Danilo Pereira et Milan Skriniar, les deux défenseurs centraux ont finalement fini par rester à Paris. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien est revenu sur les cas du Portugais et du Slovaque.

Le mercato estival est désormais terminé pour les clubs de Ligue 1. Cet été, le PSG a pu enregistrer les arrivées de Matvey Safonov, de João Neves, de Willian Pacho, et enfin de Désiré Doué. Des renforts conséquents, qui vont permettre d’étoffer l’effectif de Luis Enrique.

Officiel : Le PSG annonce un nouveau départ… à 0€ ! https://t.co/UMdQG5wvCm pic.twitter.com/CyZagzQ4By — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Danilo et Skriniar sont restés au PSG

De l’autre côté, le technicien espagnol a souhaité ne plus s’appuyer sur certains éléments. Le PSG s’est notamment séparé de Manuel Ugarte, de Ismaël Gharbi, mais aussi de Nordi Mukiele et de Carlos Soler, ces deux derniers ayant été prêtés au Bayer Leverkusen et à West Ham. Mais le club parisien souhaitait également se séparer de Milan Skriniar et de Danilo Pereira cet été. Si le Slovaque a été convoité en Serie A et en Arabie Saoudite, et que le Portugais a été ciblé par le FC Barcelone, les deux sont finalement restés au PSG. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a évoqué leurs cas.

« Au niveau sportif, j’ai mes préférences »

« Est-ce que je compte sur Skriniar et Danilo ? Je compte sur tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Après, une autre chose, au niveau sportif, j’ai mes préférences. C’est ce que je transmets à mes joueurs. Dans le cas de Skriniar, c'est un joueur qui nous a beaucoup aidé la saison dernière. Danilo aussi. Maintenant, dans cette phase où le mercato est fini, je compte sur mes joueurs. Mes choix ne vont pas beaucoup changer. Mais les joueurs quand ils ont un contrat et que le mercato est fini, ils font partie de l’effectif », a lâché le coach du PSG.