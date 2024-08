PSG : Le boss déballe tout sur la grande révolution !

Thomas Bourseau

La Ligue des champions reprend ses droits avec pas mal de nouveautés pour cette nouvelle édition. La saison régulière débutera en septembre et se terminera fin janvier. Le PSG devra se battre pour chaque point afin de directement se qualifier pour les 1/8èmes de finale avec un calendrier plutôt délicat qui fait déjà frémir son président Nasser Al-Khelaïfi.

Pour cette édition 2024/2025, la Ligue des champions fait peau neuve et passe de 32 à 36 équipes en mettant fin aux phases de huit poules de quatre clubs avec des matchs allers-retours. Place à la saison régulière et des points glanés comme en championnat avec des déplacements et des réceptions chez ou des plus grands clubs d’Europe. Il y aura seize tickets pour les 1/8èmes de finale. Les huit premiers clubs seront directement qualifiés, et de la 9ème place à la 24ème, les équipes passeront par la case 1/16èmes de finale dans un match aller retour et ainsi de suite jusqu’à la finale comme dans l’ancien format.

«Je pense qu’avec le nouveau format, c’est plus dur et plus fort qu’avant»

Le PSG recevra au Parc des princes Manchester City, l’Atletico de Madrid, le PSV Eindhoven et Girona. Pour ce qui est des déplacements, le Paris Saint-Germain ira sur la pelouse du Bayern Munich, défiera Arsenal à l’Emirates Stadium, se rendra en Autriche pour le RB Salzbourg et en Allemagne pour le VfB Stuttgart. Présent au tirage au sort de la Ligue des champions jeudi après-midi à Monaco, Nasser Al-Khelaïfi s’est enflammé pour cette nouvelle formule qui promet plus du spectacle pour tout le monde. « Oui c’est la meilleure compétition du monde avec les meilleurs clubs du monde. Je pense qu’avec le nouveau format, c’est plus dur et plus fort qu’avant. C’est ce qu’on aime. On aime jouer les grands matchs, et je pense que ça vaut pour tout le monde, pour les joueurs, le coach, nous, les supporters et pour vous les médias ».

«On a des matchs très compliqués, on aura besoin d’avancer match après match»

Le président du PSG a poursuivi aux micros de L'Équipe et de Téléfoot notamment en affirmant que Luis Enrique et son équipe se prépareront au mieux pour la compétition. « On est vraiment excités de commencer cette nouvelle compétition. On a des matchs très compliqués, on aura besoin d’avancer match après match. Chaque minute des matchs maintenant compte. Dès ce soir, les joueurs vont commencer à y penser. On a le temps pour bien se préparer. J’ai confiance, même si on sait que cette compétition est difficile ».