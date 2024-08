PSG : L'annonce de Luis Enrique qui scelle le mercato

Alexis Brunet

Le PSG a recruté quatre joueurs lors du mercato et cela devrait être tout. En effet, Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de ne recruter personne d’autre, à part si un élément venait à quitter le club de la capitale. Cela pourrait être le cas de Milan Skriniar, qui a des pistes en Italie et qui est considéré comme un indésirable par l’entraîneur parisien.

Ce vendredi soir à 23h, le mercato fermera ses portes en France. Au niveau des achats, le PSG ne devrait pas faire de folie. Alors que les noms de Victor Osimhen et de Jadon Sancho ont été évoqués dans le viseur de Paris, les deux attaquants ne devraient pas rejoindre le champion de France, d’après les informations du journaliste de L’Équipe, Loïc Tanzi. Luis Enrique ne souhaite plus de recrues, à part en cas de départ.

« Pour moi, il peut finir à Londres aujourd'hui »

« Osimhen est l'un des dossiers les plus chauds de la journée. Al Ahli espère le faire venir mais Chelsea pousse. Pour moi, il peut finir à Londres aujourd'hui. Une délégation du club est à Naples pour négocier directement avec le joueur, l'accord avec Naples ne sera pas un problème. Pour Sancho, il y a un accord Juventus / Manchester United, mais pas avec le joueur. Chelsea, encore lui, sont toujours là. Si Sancho ne va pas à la Juventus, le club de Turin avait entamé des négociations avec Amine Adli (Leverkusen). Et Paris dans tout ça ? Depuis plusieurs jours, les dirigeants expliquent en privé être très heureux de l'effectif. Luis Enrique, lors de la dernière réunion au club sur le sujet, a demandé à ce que le club ne fasse plus de recrues, à part en cas de départ de Skriniar. », explique Loïc Tanzi. Pour le défenseur du PSG, la tendance est clairement à un départ, mais le timing est très serré.

Le PSG veut surtout vendre

Avant la fin du mercato, tous les efforts du PSG seront consacrés aux ventes. Le club de la capitale veut se séparer de plusieurs éléments, dont Skriniar, Danilo, Soler et Bernat, selon Loïc Tanzi. « Le PSG va-t-il être actif aujourd’hui au niveau des arrivées ? À part si Skriniar venait à partir, dans ce cas Paris avancerait sur Araujo de Benfica, le club devrait être très calme. Il faudra surtout guetter les départs. Bernat va signer à Villarreal, Soler à West Ham... Le club négocie pour un prêt de Danilo également. La dernière piste envoyait le Portugais du côté de Barcelone ou de Porto mais ce n'est pas acté encore. Mais ce serait bien un simple prêt pour le polyvalent parisien. »