PSG : Le message de Deschamps au successeur de Mbappé !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola a pris une autre dimension ces dernières semaines en équipe de France et plus récemment au PSG. En attestent ses trois buts en deux matchs de Ligue 1 depuis la reprise. Kylian Mbappé est parti au Real Madrid, mais Barcola colmate pour le moment cette brèche. Didier Deschamps l’a rappelé chez les Bleus pour la trêve internationale de septembre et l’a interpellé en conférence de presse.

Kylian Mbappé a laissé un vide au PSG qui n’a pas vraiment numériquement été comblé. Certes, Désiré Doué (19 ans) est un milieu offensif capable d’évoluer sur l’aile gauche de l’attaque, mais il ne risque pas de bénéficier d’une place de titulaire indiscutable. Sur les derniers mois de la saison dernière, Bradley Barcola a été aligné à gauche et a performé au point où Didier Deschamps l’avait retenu pour en faire de même à l’Euro avec l’équipe de France. Suffisant pour remplacer le meilleur buteur de l’histoire du PSG et ses 256 réalisations ? Didier Deschamps estime qu’en équipe de France, Barcola a le potentiel pour s’imposer à condition qu’il continue à faire des merveilles au PSG en faisant marquer les autres, tout en marquant.

Deschamps : «Il a le potentiel»

« Il a été titulaire, indiscutable vous mettez les termes. Il a commencé des matchs à l'Euro. Il a le potentiel. Quand je le prends à l'Euro c'est parce que je sais qu'il peut nous apporter. A lui de trouver de la continuité cette saison en club. Titulaire ou pas, il faut surtout être décisif pour marquer et faire marquer. Il avait ces qualités-là, à lui de continuer à les développer et de les maintenir ». a confié le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse.

«Barcola n’a pas déjà remplacé Mbappé, mais il a grandi»

Aux yeux de Daniel Riolo, Bradley Barcola n’a certes pas encore remplacé Kylian Mbappé au PSG. Néanmoins, l’éditorialiste de RMC a affirmé à l’After Foot que le meilleur buteur de ce début de saison du Paris Saint-Germain est sur la bonne voie. « J’aime beaucoup ce que j’ai vu sur les deux premiers matchs du PSG, le collectif les idées de jeu. Barcola n’a pas déjà remplacé Mbappé, mais il a grandi, il est à l’aise ».