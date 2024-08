Mbappé : Deschamps contrarie le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Les joueurs du Real Madrid qui ont réalisé une belle épopée à l’Euro sont en proie à une blessure de fatigue pour accumulation d’efforts. Cela a touché Eduardo Camavinga et Jude Bellingham notamment. Ce qui donnerait des sueurs froides à Carlo Ancelotti à l’approche de la trêve internationale. Le coach du Real Madrid aurait aimé que les Français dont Kylian Mbappé soient mis au repos.

Kylian Mbappé n’est pas dans la forme de sa vie. Lors de ses 15 dernières apparitions en équipe de France, au Real Madrid et au PSG, le capitaine des Bleus n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises. Pendant cette période, Mbappé s’est notamment fracturé le nez et a évolué la plupart du temps dans l’axe de l’attaque qui n’est certes pas sa position préférentielle. Néanmoins, son état physique alerterait le Real Madrid.

Soucieux de la forme de ses joueurs, le Real Madrid a trouvé un accord pour Rüdiger avec l’Allemagne

Carlo Ancelotti a déjà perdu Eduardo Camavinga sur blessure à la veille de la Supercoupe d’Europe, de quoi lui faire jeter son chronomètre au sol pendant ledit entraînement. Jude Bellingham a lui aussi dû couper un mois pour un problème physique. Le lien direct entre les internationaux français et anglais est leur parcours à l’Euro jusqu’à la mi-juillet et la reprise officielle seulement un mois plus tard. Le Real Madrid a donc réussi à convaincre Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’Allemagne, de ne pas faire appel à Antonio Rüdiger pour la trêve internationale de septembre. RMC Sport affirme que cette décision a été prise grâce à un terrain d’entente trouvé avec le club champion d’Europe.

Ancelotti aurait apprécié que Mbappé ne soit pas convoqué pour la trêve

En parallèle, et alors que Didier Deschamps annonce sa liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale de septembre avec l’équipe de France, le coach des Bleus ne va pas aller jusqu’à cet extrême concernant son capitaine. Ou du moins, Carlo Ancelotti et le Real Madrid ne lui auraient pas demandé qu’il prenne cette décision. Cependant, RMC Sport confie ce jeudi après-midi que l’entraîneur du club merengue aurait aimé que Ferland Mendy, Aurélien Tchouméni et Kylian Mbappé, tous internationaux français et qui ont tous pris part à l’Euro et la pré-saison avec le Real Madrid, soient mis au repos pendant cette coupure internationale.