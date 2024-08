Real Madrid : Mbappé a déjà réussi son pari !

Thomas Bourseau

Il a troqué la tunique du PSG pour celle du Real Madrid cet été. Et malgré des débuts pas idylliques, Kylian Mbappé aurait déjà gagné l’affection du groupe merengue peuplé de stars. Et ce, en raison du fait qu’il semble s’être mis au service du collectif selon Marca notamment. D’ailleurs, Vinicius Jr s’est ouvertement enflammé sur la signature de Mbappé.

Kylian Mbappé va disputer son 4ème match sous ses nouvelles couleurs ce jeudi soir sur la pelouse de Las Palmas. La recrue phare du Real Madrid n’est certes qu’à un but marqué lors de ses débuts, mais semble déjà avoir conquis le vestiaire du club malgré les quelques critiques de la presse vis-à-vis de ses performances. Marca annonçait dans la journée de mercredi que Kylian Mbappé avait démontre une certaine volonté de bien faire à l’ensemble de l’effectif entraîné par Carlo Ancelotti en se mettant notamment au service du collectif.

«J'aime le style de Mbappé, j'aime sa façon de jouer»

Un désir qui sauterait aux yeux au vestiaire du Real Madrid puisque cela n’aurait pas échappé à ses coéquipiers qui l’auraient tous sans exception accueillis à bras ouverts en validant de ce fait totalement l’opération menée à bien par le président Florentino Pérez. D’ailleurs, la star incontestée de l’équipe championne d’Espagne et d’Europe n’a pas tari d’éloges envers son nouveau partenaire d’attaque. Pour CNN, Vinicius Jr a révélé être particulièrement en admiration vis-à-vis de Kylian Mbappé. « J'aime le style de Mbappé, j'aime sa façon de jouer, et la vérité est que je suis très excité par ce que nous pouvons faire au cours de la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir gagné tant de titres. Il arrive dans le club où il a toujours rêvé d'être et où tous les joueurs ont toujours rêvé de jouer : Le Real Madrid ».

«Si Dieu le veut, Mbappé pourra marquer autant de buts avec nous qu'il l'a fait dans son ancienne équipe»

Vinicius Jr a conclu en expliquant qu’il espère voir Kylian Mbappé avoir la même réussite qu’avec le PSG où il est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations et avec l’équipe de France où il se trouve à 9 unités des 57 buts d’Olivier Giroud. « Si Dieu le veut, Mbappé pourra marquer autant de buts avec nous qu'il l'a fait dans son ancienne équipe, qu'il le fait en équipe nationale, et qu'il pourra faire encore plus avec nous ».