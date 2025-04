Droits TV : DAZN, M6... Le mariage qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

C’est la guerre entre DAZN et la LFP ! Depuis plusieurs semaines, la plateforme britannique de streaming sportif cherche à renégocier le contrat des droits TV de la Ligue 1 pour obtenir des conditions plus avantageuses. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Et le feuilleton semble parti pour durer.

Toujours aucun accord entre DAZN et la LFP

D’après les informations de RMC Sport, DAZN aurait fait plusieurs propositions financières beaucoup plus faibles que le contrat signé en 2024. Le diffuseur presque exclusif de la Ligue 1 a notamment pris le soin d’inclure une partie variable dans ses offres. Mais la LFP ne les aurait pas jugées acceptables en l’état. Les positions resteraient donc très éloignées, alors que la médiation a été repoussée jusqu’au 15 avril.

Nicolas de Tavernost va débloquer la situation ?

En parallèle, la LFP attendrait toujours l’arrivée de Nicolas de Tavernost au sein de sa société commerciale LFP Media. L’ancien président du groupe M6 devrait en devenir le directeur général. Ce mariage pourrait potentiellement débloquer la situation au niveau des droits TV de la Ligue 1. À suivre...