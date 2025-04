«Il était toujours en train de me charmer» : Une célébrité balance sur sa relation avec Adil Rami

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, ancien footballeur et candidat de l’émission « Les Traîtres » sur M6, a provoqué jeudi soir l’élimination d’Adeline Toniuti malgré une belle complicité durant l’aventure. Interrogée par Télé-Loisirs, la chanteuse et ex-prof de la "Star Academy" est revenue sur sa relation complice avec Adil Rami.

Danseur sur TF1, Adil Rami joue les « traîtres » dans l'émission du même nom diffusée chaque jeudi sur M6. L’ancien joueur de l’OM doit user de stratagèmes pour cacher aux autres candidats du jeu sa véritable identité, quitte parfois à jouer quelques mauvais coups, dont provoquer l’élimination d’une personne proche. C’est ainsi que dans l’émission diffusée cette semaine, Adil Rami n’a eu d’autre choix que d’éliminer la chanteuse Adeline Toniuti.

Adeline Toniuti trahie par Adil Rami

C’est en larmes qu’Adil Rami a voté contre Adeline Toniuti pour tenter de préserver son secret dans l’émission. « J'ai honte parce qu'elle s'est battue toute la journée (pour ne pas être éliminée, ndlr). Je ressens de la culpabilité, je me dis que je lui fais du mal », a-t-il notamment confié. Sortie du jeu, l'ancienne professeure de chant de la "Star Academy" est revenue sur sa relation avec l’ex-footballeur, les deux semblant complices durant l'émission.

« On s'est tout de suite très bien entendu »

« Disons que j'ai été charmée de manière consentante. Adil était toujours en train de me charmer, de me chercher, peut-être qu'il avait simplement envie de faire craquer la rouquine un peu rock qui chante. [Elle rit.] On s'est tout de suite très bien entendu », confie Adeline Toniuti, interrogée par Télé-Loisirs.