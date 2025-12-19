Mercato : L’OM prépare six transferts cet hiver !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de faire son bilan de mi-saison, Pablo Longoria a insisté sur le besoin pour l’OM d’équilibrer les comptes avant de penser à recruter cet hiver. En ce sens, deux joueurs arrivés seulement l’été dernier, Angel Gomes et CJ Egan-Riley, pourraient déjà s’en aller, tout comme quatre indésirables dont le club n’a pas réussi à se séparer.

Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria a fait son habituel bilan de la mi-saison. Satisfait des résultats sportifs, le président de l’OM a donné la marche à suivre en ce qui concerne le mercato hivernal. Marseille veut se renforcer offensivement en recrutant un meneur de jeu, mais avant cela, le club doit équilibrer ses comptes.

Gomes et Egan-Riley déjà vers la sortie L’OM doit donc vendre avant d’acheter et en ce sens, il y a plusieurs candidats. D’après les informations de L’Equipe, Angel Gomes (25 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans), arrivés gratuitement l’été dernier en provenance du LOSC et de Burnley, pourraient déjà s’en aller.