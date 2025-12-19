Mercato - Départ de Greenwood : La bombe est lâchée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United et en grande forme depuis le début de la saison, Mason Greenwood commencerait à avoir des envies d’ailleurs. Alors qu’il lui reste trois ans et demi de contrat avec l’OM, l’attaquant âgé de 24 ans souhaiterait rejoindre un grand club européen et le FC Barcelone serait intéressé.

Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria a fait une mise au point importante concernant Mason Greenwood. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United, l’OM détient désormais 60% des droits économiques du joueur et cela peut monter à 65% l’été prochain, en cas de qualification en Ligue des champions.

Le FC Barcelone parmi les prétendants de Greenwood En cas de départ de Mason Greenwood, l’OM devrait donc reverser 35% à Manchester United et, comme indiqué par TEAMtalk, les Red Devils sont attentifs à l’évolution de sa situation. Meilleur buteur de Ligue 1, l’ailier âgé de 24 ans aurait attiré l’attention de plusieurs clubs, notamment le FC Barcelone, et Marseille pourrait demander environ 114M€ pour s’en séparer.