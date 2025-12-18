F1 - Séparation avec Verstappen : La relation secrète !

En difficulté lors de la première partie de la saison 2025, Red Bull a pris une décision radicale pour essayer de redresser la barre. L’écurie autrichienne s’est en effet séparée de Christian Horner et l’a remplacé par Laurent Mekies. Mais malgré le départ du désormais ex-Team Principal, Max Verstappen a entretenu une relation plutôt secrète avec le Britannique.
«Christian est allé au feu pour moi»
« Les choses n’allaient pas bien au sein de l’équipe en termes de résultats, il y avait un certain climat d’instabilité. Au final, c’est difficile, parce que vous avez construit une relation avec Christian et accompli tellement de choses ensemble, en particulier ces moments en 2021, que vous n’oublierez jamais. Christian est allé au feu pour moi, et ce genre de choses rend les discussions au téléphone forcément compliquées » a d’abord expliqué le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Nous étions en contact à chaque week-end de Grand Prix»
« Ma relation avec Christian Horner ? Une vraie relation, absolument. Chaque semaine, à chaque course, le vendredi, le samedi et le dimanche, il m’envoie des messages par exemple. Mais on reste aussi en contact pendant les vacances. C’est surtout lui qui me dit : ’Je te souhaite bonne chance, je crois en toi, je suis ton plus grand fan’, ce genre de choses, mais aussi des discussions sur tout ce que nous avons traversé ensemble. Dans ce genre de situations, et même au-delà, on parle aussi de choses autres que la course. Nous étions en contact à chaque week-end de Grand Prix, même après son licenciement » a ensuite ajouté Max Verstappen.