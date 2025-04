OM : Le gros coup de gueule de De Zerbi !

La rédaction

Roberto De Zerbi a poussé un coup de gueule en conférence de presse. Malgré la bonne forme offensive de l’OM, l’entraîneur italien pointe du doigt les lacunes défensives de son effectif. En manque de véritables défenseurs, De Zerbi explique devoir bricoler et adapter ses systèmes en fonction des joueurs disponibles.

L’OM réalise une bonne saison offensive et se place deuxième du championnat dans ce domaine. Cependant, les hommes de Roberto De Zerbi rencontrent plus de difficultés en défense et n’occupent que la huitième place dans ce secteur. Une performance décevante que le coach de l’OM attribue au manque de profondeur de l’effectif.

«Pour faire une défense à quatre, je peux aligner qui ?»

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Roberto De Zerbi a regretté le manque de défenseurs à l’OM :

«Je veux gagner mes matchs 4-0 ! Mais si on fait une évaluation honnête, il faut voir les caractéristiques de l’équipe. Kondogbia et Rongier sont des joueurs formidables, mais ce ne sont pas des défenseurs. Pour faire une défense à quatre, je peux aligner qui ? On n’en a pas.»

«Je dois m’adapter aux joueurs que j’ai»

Le tacticien de l'OM explique qu’il fait au mieux avec les éléments à sa disposition, quitte à repositionner certains joueurs :

«Luiz Felipe a réintégré le groupe. J’ai toujours joué à quatre, mais je dois m’adapter aux joueurs que j’ai, à leurs caractéristiques. Je regarde et j’essaie de les mettre dans les meilleurs postes possibles pour eux.»