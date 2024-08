Real Madrid : Messi, PSG… Mbappé victime d’un piratage !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En pleine nuit, les internautes ont pu voir passer d’étonnants messages de la part de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Non, l’attaquant du Real Madrid n’a pas complètement vrillé, il a tout simplement été victime d’un hacking de son compte X. Une mésaventure pour Mbappé qui a tout même donné lieu à des messages qui ont fait rire tout le monde.

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé ne connait pas des débuts faciles sous ses nouvelles couleurs. Si le Français avait marqué pour sa première contre l’Atalanta Bergame, ça a par la suite été plus compliqué. Muet contre Majorque et Valladolid, le numéro 9 merengue a rencontré de grosses difficultés et cela s’est forcément accompagné de critiques dans la presse espagnole. A peine arrivé, Mbappé n’est pas épargné et pour ne rien arranger, voilà que le joueur du Real Madrid a vécu une autre mésaventure ces dernières heures.

Mercato : Le vestiaire du Real Madrid valide le transfert de Mbappé https://t.co/Tj3LAS9YdH pic.twitter.com/jFqLqZYlMz — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Messi insulté

Et c’est sur X que le problème est arrivé pour Kylian Mbappé. Alors que le joueur du Real Madrid compte plus de 14 millions d’abonnés sur ce réseau social, voilà qu’il a été victime d’un hack en plein nuit. Celui qui a réussi cela s’en est alors donné à coeur joie pour poster de nombreux messages, qui ont depuis été supprimés. « Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps. Ce nain n’est pas mon GOAT », a-t-il été posté avec comme photo celle de Lionel Messi en train de pleurer.

Un retour au PSG ?

Il a ensuite été question d’un retour au PSG. « Vas-tu revenir un jour au PSG ? », a demandé un fan. Ce à quoi le compte piraté de Kylian Mbappé a répondu : « Bien sûr que non ». Le faux Mbappé a également annoncé un futur transfert… à Manchester United : « Salut Manchester City… Lol, piégé, je vais à Manchester United. 2028, allons-y avec un transfert gratuit ». Et bien sûr, la liste des messages est encore longue, mais voilà que tout semble désormais rentré dans l’ordre suite à ce piratage du compte de Kylian Mbappé.