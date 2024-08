PSG - Real Madrid : Une folie à 500M€ révélée en Espagne pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, après que le feuilleton autour de son avenir ait animé bon nombre de fenêtres estivales des transferts, a fait le choix de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Et avant son départ , la presse espagnole révèle une tentative folle économiquement parlant du Paris Saint-Germain afin de le retenir…

A la surprise générale, Kylian Mbappé refusait de rejoindre le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge au printemps 2022. A la place, celui qui devenait meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain quelques mois plus tard, signait un contrat en or au sein du club de la capitale qui lui a valu quelques sobriquets outre-Pyrénées dont celui de « mercenaire ».

«Cher Kylian, merci de faire un effort que beaucoup ne peuvent même pas imaginer»

Finalement, deux ans plus tard, Kylian Mbappé a été présenté devant plus de 80 000 socios merengue au Santiago Bernabeu le 16 juillet dernier. Le président du Real Madrid, à savoir Florentino Pérez, ne boudait pas son plaisir d’offrir aux supporters le joueur qu’il chassait depuis des années sur le mercato en délivrant notamment le message suivant : « Cher Kylian, merci de faire un effort que beaucoup ne peuvent même pas imaginer ».

Le PSG aurait proposé 500M€ à Mbappé et un poste d’ambassadeur

Selon les informations communiquées par Ok Diario mercredi, ces propos auraient un sens très profond. En coulisses, avant que Kylian Mbappé annonce aux dirigeants du PSG son départ, ces derniers lui auraient offert un contrat en or massif d’une valeur de 500M€ nets sur cinq saisons. En prime, le président Nasser Al-Khelaïfi et les hauts responsables qataris du Paris Saint-Germain lui auraient promis un poste d’ambassadeur du Qatar. Une proposition juteuse éconduite par Mbappé, d’où le discours de Florentino Pérez…