Mercato : Le PSG s’est offert un nouveau Mbappé à 60M€

A 19 ans, Désiré Doué est désormais un joueur du PSG. A la lutte avec le Bayern Munich, le club de la capitale a finalement raflé la mise pour le crack français, déboursant tout de même la somme de 60M€ pour l’arracher à Rennes. Doué a ainsi posé ses valises à Paris, où certains lui voient des airs de Kylian Mbappé. Une comparaison validée par François Rauzy.

Du côté du PSG, on a donc vu Kylian Mbappé faire ses valises cet été. Mais voilà que le club de la capitale pourrait bien s’être offert un joueur similaire avec Désiré Doué. Acheté pour 60M€ en provenance de Rennes, le crack français en a fait tiquer plus d’un à propos de son comportement qui peut rappeler celui de Mbappé, notamment dans sa manière de s’exprimer.

« Il est assez câblé comme Mbappé »

Journaliste pour France Bleu Armorique, François Rauzy connait bien Désiré Doué pour l’avoir suivi quand il était à Rennes. Quid alors d’une ressemblance avec Kylian Mbappé pour le nouveau joueur du PSG ? Pour Radio France, il a confié à propos de Doué : « Il est assez câblé, si je puis me permettre l'expression, comme Mbappé. Effectivement, je lui vois aussi des similitudes avec ce que ça comporte de bien et de pas bien, mais c'est quelqu'un qui est très, très entouré. On sent que la communication est très travaillée. Moi je n'aime pas ça, à titre individuel, mais ce n'est que mon avis. Je sais que les autres ont des intérêts économiques, mais je ne suis pas un grand fan ».

« Je vois très bien le parallèle avec Mbappé »

« En tout cas, je sais qu'il est très intelligent, qu'il a souvent été au-dessus de la moyenne. Je crois qu'il avait de très bonnes notes aussi à l'école. C'est un garçon qui en a là-dedans, donc je vois très bien le parallèle avec Mbappé. Donc sur la personnalité, c'est ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle », a-t-il développé sur Désiré Doué, qui pourrait donc être le nouveau Mbappé au PSG.