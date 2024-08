Succession de Mbappé : Le PSG plombé par une opération XXL ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être intéressant à suivre du côté du PSG au cours des prochains jours. Alors que le marché des transferts ferme bientôt ses portes, le club de la capitale veut encore mettre la main sur un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. Le nom de Jadon Sancho a alors été évoqué. Mais la Juventus serait aussi sur le coup.

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours en France, le PSG devrait se montrer très actif. Le club de la capitale veut mettre la main sur de nouveaux éléments offensifs avant la fermeture du marché des transferts. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens ciblaient un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé.

Le PSG suit Sancho de très près

Et dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Jadon Sancho. Tout juste revenu de son prêt au Borussia Dortmund, l’international anglais pourrait quitter Manchester United cet été. Le PSG serait intéressé par son profil. Mais les Rouge-et-Bleu pourraient se faire doubler par la Juventus dans ce dossier.

La Juventus va passer à l'action

« La situation pour Jadon Sancho reste ouverte. La Juventus reste en contact avec les agents du joueur et Manchester United. Pour la Juventus, évidemment l’opération doit être différente de ce que Manchester United réclame. Les Red Devils pensaient à un transfert permanent. Mais la Juventus a d’autres plans en tête et pourrait surclasser la concurrence avec une grosse opération » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Le PSG est prévenu. La Juventus devrait faire tout son possible pour attirer Jadon Sancho afin de compenser le départ de Federico Chiesa. Les Bianconeri devraient proposer un prêt avec option d’achat à Manchester United. À voir si cela suffira pour convaincre les Red Devils. Le PSG, de son côté, se tient à l’affût.