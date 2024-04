EXCLU - Mercato : Comment le PSG prépare l’après-Mbappé

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir été informé par Kylian Mbappé de son départ à l’issue de la saison 2023-2024, le PSG est déjà en ordre de marche. Luis Enrique et Luis Campos ont les idées claires sur les postes qu’ils veulent renforcer et les noms de ceux qui auront la lourde tâche de construire la succession du Français. Une nouvelle ère va s’ouvrir avec encore moins de paillettes et plus de collectif. Le 10 Sport vous dit tout sur ce PSG new-look.

Kylian Mbappé s’en va. Après sept longues saisons sous la tunique parisienne, l’enfant de Bondy va quitter le nid à l’issue de l’exercice 2023-2024. Pour le PSG, c’est une étape cruciale de son développement qui s’ouvre. Remplacer un tel joueur n’est pas une mince affaire. D’autant plus que Doha avait fait le nécessaire à l’été 2022 pour construire un effectif résolument orienté autour du champion du monde 2018. Mais Luis Campos et Luis Enrique ont déjà une idée très précise de l’équipe qu’ils souhaitent construire. Leur mission est toujours la même : bâtir un effectif capable de gagner la Ligue des Champions sous trois ans. Appelé à très peu bouger, le groupe parisien ne connaîtra théoriquement que trois départs. Trois joueurs en fin de contrat que sont Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa. S’il est tout à fait possible de voir d’autres joueurs de l’effectif parisien partir, sous forme de vente, ce n’est pas la volonté première du club qui aspire à s’appuyer sur la stabilité et la continuité d’un groupe pour pouvoir performer.

Pas de star après Mbappé

A l’été 2022, le PSG a pris un vrai virage. Exit les joueurs qui prennent plus la lumière que de raison, place aux profils avec un état d’esprit, un sens du devoir et un potentiel pour progresser dans les années à venir. Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou encore plus récemment Lucas Beraldo sont typiquement le type de joueur recherché par Paris. Et au menu du mercato estival 2024, la recette sera la même. Pour construire la succession de Kylian Mbappé, Luis Campos et Luis Enrique ne miseront pas sur une nouvelle superstar de la planète foot. Erling Haaland (Manchester City) aurait été le client parfait. Selon nos informations, aucun joueur star ne sera chassée. Paris mise sur la construction du collectif, plus que jamais.

PSG : Un cadeau d’adieu avant son départ ? Mbappé vend la mèche ! https://t.co/fWgojSVIkY pic.twitter.com/PvH2o5bZ9Z — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Trois recrues principales ciblées

D’après nos sources, le PSG a identifié trois postes de recrutement. Le premier sera bien évidemment la succession de Kylian Mbappé, sur le côté gauche. Paris souhaite mettre la main sur un profil offensif, capable de faire des étincelles par sa puissance, sa vitesse, son explosivité et sa technique. Au rayon des priorités, Paris a déjà un nom en tête : Xavi Simons ! Un dossier particulier puisque la pépite néerlandaise est déjà sous contrat avec le PSG, actuellement prêtée au RB Leipzig. Des discussions ont déjà démarré pour que le prodige devienne quelqu’un de très important à Paris (voir par ailleurs). Autre spécificité de Simons, sa polyvalence. Car Luis Enrique souhaite également se renforcer avec un milieu de terrain supplémentaire, pour densifier l’entrejeu. Xavi Simons, très à l’aise techniquement et doté d’une excellente lecture de jeu, peut également répondre à cette demande. Quoi qu’il en soit, Paris cherche un ailier et un milieu de terrain.

Le collectif en priorité

Le PSG travaille enfin sur la venue d’un nouveau défenseur. Un profil axial, centre droit, pour consolider une défense qui a beaucoup souffert des absences cette saison. Là encore, Paris a déjà des profils assez clairs en vue. Trois recrues pour stabiliser un effectif qui grandit ensemble, mois après mois, notamment depuis un an. Les départs de Sergio Ramos, Verratti, Neymar et Messi ont en effet libéré de l’espace dans un vestiaire où ils prenaient, plus ou moins malgré eux, beaucoup de place. De plus en plus éloigné des paillettes, Paris tente une nouvelle stratégie. Celle d’une équipe dont l’atout principal est le collectif. Du jamais vu depuis que les Qataris sont aux commandes (2011).