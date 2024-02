EXCLU - PSG : Xavi Simons n’a plus qu’à dire oui…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Prêté à Leipzig cette saison, Xavi Simons est au cœur des discussions à l’approche du mercato estival. Selon nos informations, le PSG souhaite miser sur lui pour l’avenir, notamment après le départ de Kylian Mbappé. La balle est dans le camp du joueur, maître de son destin.

Du haut de ses 20 ans, Xavi Simons prend son envol. Celui d’un joueur pétri de talent qui s’éclate sous les couleurs du RB Leipzig. Un club dans lequel il est prêté pour la saison 2023-2024, lui qui appartient au PSG pour encore trois saisons (juin 2027). Un club qui rêve de le conserver au-delà du printemps… Rouven Schröder, patron du RB Leipzig, l’a affirmé publiquement : « Nous aimerions bien sûr garder Xavi Simons ici pour une saison supplémentaire. Si Xavi le souhaite et que le Paris Saint-Germain l'approuve, nous sommes tout à fait ouverts à cette solution ».

Le PSG veut miser sur Simons

En l’état actuel des choses, rien n’est encore acté pour l’avenir de Xavi Simons. La position du PSG s’est éclaircit ces dernières semaines. Selon nos sources, Luis Campos veut pleinement miser sur le milieu de terrain parisien, jusqu’ici barré par une forte concurrence. S’il a été prêté l’été dernier, c’est principalement parce que Neymar était dans l’effectif et que le départ du Brésilien semblait très peu probable… Maintenant que Neymar n’est plus là, et que Kylian Mbappé va s’en aller, Paris aspire à faire confiance à son petit prodige.

Xavi Simons va trancher

Heureux à Leipzig, Xavi Simons n’a pas encore pris de décision sur ce qu’il voulait faire la saison prochaine. Pleinement concentré sur la saison en cours, le milieu de terrain qui fêtera ses 21 ans en avril devra toutefois se pencher rapidement sur cet avenir qui suscite beaucoup d’intérêts… Et selon nos informations, il sera le seul maître à bord. S’il souhaite revenir au PSG pour devenir important à Paris, il le pourra. Mais s’il ne souhaite pas intégrer l’effectif de Luis Enrique pour rester à Leipzig ou pour se tourner vers un autre projet, Paris se rangera derrière sa décision. La balle est dans le camp du joueur. Il va devoir trancher et choisir son projet. Le défi de la succession de Kylian Mbappé est à portée de main. Encore faut-il oser…