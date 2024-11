Équipe de France : Gros doute sur l’avenir de Deschamps 

Thomas Bourseau

L’équipe de France aurait pu changer de sélectionneur au dénouement de l’Euro 2024. Et pour cause, Didier Deschamps a été vivement critiqué par les observateurs et aurait pu être las mentalement de sa situation. C’était en effet l’avis de Philippe Diallo qui a bien pris le soin de prendre la température auprès du sélectionneur avant de le conforter dans sa position.

Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France depuis 12 ans. Cependant, le sélectionneur tricolore et légende du football français commence à être usé physiquement et mentalement. C’était d’ailleurs la crainte de Philippe Diallo après l’élimination des Bleus à l’Euro 2024 en demi-finale face à l’Espagne (2-1).

«Un doute ? C’est normal, après une grande compétition, après beaucoup de critiques sur le jeu»

« Si j’ai eu un doute à cause des questions que je lui ai posé sur sa continuité ? C’est normal, après une grande compétition, après beaucoup de critiques sur le jeu où on avait pas été bons. Tout ça, évidemment qu’on le voit ». a confié le président de la Fédération française de football sur les antennes de la chaîne L’Équipe.

«C’est pour ça que je lui ai demandé s’il se sentait apte à reprendre du service»

Philippe Diallo a profité de sa présence sur le plateau de L’Equipe du soir mercredi afin de faire savoir au grand public que la santé mentale de Didier Deschamps après un Euro 2024 compliqué dans la communication et le lien à la presse a été un point central pour que leur collaboration se poursuive.

« C’est pour ça que je lui ai demandé s’il se sentait apte à reprendre du service et à avoir la force et la dynamique pour amener cette équipe qui est faite de beaucoup de talents à la place où elle doit être, c’est-à-dire au sommet » . Pour rappel, Didier Deschamps est contractuellement engagé envers la FFF jusqu’à l’été 2026.