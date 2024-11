Affaire Mbappé : Deschamps débarque au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, son capitaine fut aux abonnés absents. Kylian Mbappé n’a pas été de la partie, en raison d’une diminution physique à une cuisse qui ne l’a pourtant pas empêché de jouer avec le Real Madrid en octobre puis sous décision du coach Didier Deschamps pour ce mois de novembre. Président de la FFF, Philippe Diallo s’est confié sur la chaîne L’Équipe.

Depuis la fin du parcours de l’équipe de France à l’Euro 2024 en demi-finale le 9 juillet dernier perdue face à l’Espagne (2-1), il est question d’un spleen que Kylian Mbappé traînerait chez les Bleus. D’ailleurs, il n’y a qu’à témoigner de ses propos et de son langage corporel en conférence de presse pendant la trêve internationale du mois de septembre. « Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis ».

Mbappé a menti à Deschamps en octobre ?

Le rassemblement de l’équipe de France du mois de septembre fut la dernière apparition du capitaine des Bleus. En octobre, Didier Deschamps ne l’avait pas sélectionné en raison d’une gêne à la cuisse. Pourtant, l’attaquant du Real Madrid avait disputé juste avant ladite trêve 70 minutes du match du club merengue pour la victoire contre Villarreal (2-0). Une gêne pas si contraignante donc. Le qui proquo qui aurait pu déboucher un mois plus tard sur la non sélection de Mbappé pour la trêve de novembre. Un choix assumé par le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse alors que Kylian Mbappé souhaitait prendre part au rassemblement.

«Je sais que Didier s’est rendu à Madrid le rencontrer»

Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo s’est exprimé sur le plateau de L’Equipe du soir mercredi afin de donner sa version des faits et d’aplanir la situation entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps. « Si je me suis entretenu avec Mbappé ? Non, je me suis entretenu avec lui pendant l’Euro et puis il est parti. Il y a ensuite eu de nombreux contacts. Je sais que Didier (ndlr Deschamps) s’est rendu à Madrid le rencontrer. Il y a beaucoup d’échanges avec lui et il m’a semblé naturel de laisser le sélectionneur parler avec le joueur. Lequel sélectionneur m’a rendu compte des échanges qu’ils avaient jusqu’à la décision que vous connaissez qu’il a prise pour le dernier rassemblement ».