Des cracks algériens plantent la France, il accuse !

Ces dernières années, de nombreux binationaux ont choisi de défendre les couleurs de l'Algérie. Houssem Aouar, Riyad Mahrez ou encore Amine Gouiri sont retournés au pays, malgré leur passé en équipe de France. Mais l'ont-ils fait gratuitement ? Pour Kaïs Yaâkoubi, le sélectionneur de la Tunisie, la réponse coule de source.

Entre l’Algérie et la France, une liaison naturelle s'est créée et a déjà été empruntée par plusieurs joueurs. Ces dernières années, de nombreux tricolores ont suivi le regretté Rachid Mekhloufi et épousé leur pays d’origine. Houssem Aouar ou encore Amine Gouiri figurent parmi les cas les plus récents. Formé lui aussi à l’OL, Rayan Cherki devrait être le prochain selon la presse algérienne. Mais le fera-t-il gratuitement ? Pour Kaïs Yaâkoubi, il ne faut pas être naïf.

L'incroyable accusation du sélectionneur tunisien

« Pourquoi la sélection nationale n’est plus performante ? Vous devez poser les bonnes questions. Vous croyez que l’Algérie et le Maroc ramènent des joueurs binationaux, comme Gouiri et Cherki gratuitement ? Non, absolument non. Le pays voisin met le paquet pour s’offrir les joueurs ayant la double nationalité. J’ai déjà côtoyé un entraineur des gardiens de but de la sélection qui a fait deux Coupes du monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie. Il m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer ce qu’ils font pour attirer ces footballeurs » a déclaré le sélectionneur de la Tunisie en conférence de presse. Une sortie qui a fait réagir en Algérie, mais aussi en France.

Une fake-news est dénoncée

Journaliste pour France Football, Nabil Djellit a assuré que la Fédération algérienne n’avait versé aucun chèque. « Pour bien connaître le sujet, aucun joueur algérien n'est rémunéré pour un choix de sélection. A moins que Yaakoubi apporte des preuves. Meilleurs deviennent parfois des égéries de marques mais comme dans tous les pays. Sortie déplacée masquant les difficultés de son équipe » a-t-il lâché sur X.