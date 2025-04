Laure Boulleau, la nouvelle aventure !

Pierrick Levallet

Consultante pour Canal+, Laure Boulleau s’est embarquée dans une nouvelle aventure. L’ancienne joueuse du PSG participera à la deuxième édition du Bullpadel Show 06 sur la Côte d’Azur, un événement de padel qui avait réuni quelques grands noms l’an passé. L’ex-internationale française n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’avoir été invitée.

Laure Boulleau s’embarque dans une nouvelle aventure ! Consultante pour Canal Football Club aux côtés d’Hervé Mathoux sur Canal+, l’ex latérale gauche du PSG va en effet participer au Bullpadel Show 06 les 20 et 21 juin prochains. Cet événement, qui se tiendra à La Pinède de Juan-les-Pins sur la Côte d’Azur, avait réuni quelques grands noms l’an passé comme Alizé Cornet, Eric Abidal ou encore Kev Adams.

Laure Boulleau va débarquer... en Côte d'Azur !

Pour cette deuxième édition, Laure Boulleau sera l’une des têtes d’affiche. L’ancienne internationale française sera capitaine de sa propre équipe pendant l’événement, auquel participeront également Jarry et Redouane Bougheraba. Et elle n’a pas cachée sa joie d’y avoir été invitée.

«Ça me met un peu la pression»

« Je suis super fier car je vais être une des capitaines d’équipe. On va jouer pour une association, forcément pour la bonne cause. Je suis toujours contente de pouvoir donner mon énergie et de mon temps. Venez nombreux car il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes célèbres qui vont jouer au padel et on va avoir la chance d’être accompagnés par les meilleurs joueurs au monde et ça me met un peu la pression car il faut que j’ai un peu le niveau quand même » a ainsi lancé Laure Boulleau sur les réseaux sociaux.