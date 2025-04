Transfert à l'OM, le clash que personne n’attendait ?

Axel Cornic

Recruté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait être le premier gros dossier du mercato estival, avec un transfert à 30M€ annoncé par la presse italienne. Mais avant ça, l’Inter aimerait que le Brésilien prenne clairement position sur son avenir, forçant un peu la main à l’Olympique de Marseille.

Considéré comme un énorme flop il y a quelques années encore, Luis Henrique s’est totalement relancé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Repositionné au poste de milieu droit, l’ancien attaquant est l’un des meilleurs joueurs de l’OM et ses prestations semblent avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs à l’étranger, avec un mercato estival qui s’annonce déjà très agité.

Luis Henrique affole le mercato

Et la liste des prétendants est longue ! Ces derniers jours on a beaucoup parlé du Bayern Munich, de Newcastle ou encore de Nottingham Forest, mais surtout de l’Inter. Les Italiens seraient totalement fans de Luis Henrique, avec Simone Inzaghi qui voudrait miser sur lui pour en faire la doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit. Et ça pourrait aller très vite, puisque les Nerazzurri souhaiterait trouver un accord avec l’OM avant le Mondial des clubs, qui débutera le 15 juin prochain.

L’Inter veut faire craquer l’OM

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, les dirigeants marseillais souhaiteraient récupérer 30M€ au minimum d’une éventuelle vente de Luis Henrique. Une belle somme, qui permettrait à l’OM d’enregistrer une plus-value de 22M€ sur un joueur que certains donnaient pour perdu. Pour le moment, l’Inter ne serait pas encore convaincue par le montant réclamé par les Marseillais et pencherait plutôt pour une offre entre 24 et 28M€. Mais les choses pourraient bouger en coulisses, puisque le quotidien italien nous apprend que les Nerazzurri aimerait voir le Brésilien prendre position pour son avenir et demander son transfert. Reste à voir si cela suffira à convaincre les dirigeants phocéens de baisser leur prix...