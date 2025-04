50M€ : Le PSG tient le successeur de Benzema ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé réalise la meilleure saison de sa carrière, avec 32 buts et 10 réalisations en 41 matches, et peut encore rêver plus grand alors que le PSG est bien placé pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. Un succès qui pourrait même lui permettre de croire au Ballon d’Or à la fin de l’année. Journaliste au Parisien, Dominique Sévérac place l’international français parmi les favoris.

Ousmane Dembélé peut viser le Ballon d’Or

« Trois ans après Karim Benzema, Ousmane Dembélé pourrait devenir le 6e français à remporter le Ballon d’or. Cette phrase, on ne pensait pas l’écrire un jour, encore moins en décembre. Voilà donc un joueur qui est donc passé en une saison, en une carrière même, de tueur de pigeons à meilleur footballeur du monde, souligne le journaliste dans une chronique publiée sur le site du quotidien francilien. Raillé pour son manque d’efficacité, le champion du monde 2018 s’est métamorphosé grâce à son travail personnel, son replacement tactique et les consignes de Luis Enrique, un mécanicien de la progression pour l’ensemble d’un effectif ».

« La consécration d’Ousmane Dembélé rappelle dans un autre domaine la transformation de Karim Benzema »

« La consécration d’Ousmane Dembélé serait une bonne idée quoi qu’il arrive parce que sa métamorphose est tardive, poursuit Dominique Sévérac. Elle rappelle dans un autre domaine la transformation de Karim Benzema, devenu de plus en plus fort au fil des ans, à la fois quand le bateau Real Madrid semblait moins pourvu, avec le départ de Cristiano Ronaldo, et quand Didier Deschamps l’a éloigné de l’équipe de France l’obligeant à développer d’énormes forces mentales pour se hisser au sommet à chaque match. Un peu comme le natif de Vernon qui paraît plus fort à Paris sans la présence de Kylian Mbappé, qui avait le tort tout relatif d’inscrire 60 % des buts de son équipe. La place, Dembouz l’a prise, avec un autre talent et des buts différents, peut-être plus spectaculaires que ceux du meilleur réalisateur de l’histoire du club de la capitale ». La fin de saison s’annonce déterminante pour Ousmane Dembélé.