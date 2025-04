Mbappé - Rabiot : La punchline du PSG sur leurs mères !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Anciens coéquipiers au PSG, et évoluant désormais respectivement au Real Madrid et à l’OM, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sont réputés pour avoir des entourages compliqués à gérer pour leurs clubs. De son côté, Cyril Hanouna a affirmé qu’en interne, le PSG a dit du mal des mères de ses deux anciens joueurs. Explication.

Dans le football moderne, beaucoup de parents représentent les intérêts de leurs enfants. Au PSG, ce cas de figure a été bien présent ces dernières années avec les nombreux conflits ayant opposé Fayza Lamari, maman de Kylian Mbappé, et la direction du club de la capitale.

Le PSG au clash avec des mamans

Si les deux parties sont toujours en conflit alors que le clan Mbappé réclame 55M€ d’impayés, ce n’est pas la première fois que le PSG se retrouve empêtré dans des affaires extra-sportives impliquant la famille des joueurs. Formé au club et membre important du PSG jusqu’en 2019, Adrien Rabiot et sa mère Véronique, avaient posé de sérieux problèmes à la direction francilienne pour sa prolongation qui ne verra jamais le jour il y a six ans.

« La mère de Mbappé c’est 100 fois la mère de Rabiot »

Sur les ondes d’Europe 1, Cyril Hanouna a balancé sur les clans de Kylian Mbappé et d’Adrien Rabiot. « Vous savez la phrase qui revient souvent au PSG, c’est la mère de Mbappé c’est 100 fois la mère de Rabiot. Déjà que la mère de Rabiot c’était compliqué… », a lâché le célèbre présentateur de Touche pas à mon poste.