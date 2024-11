Mercato - OM : Transfert polémique, le plan fou de Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a bouclé pas moins de 12 arrivées pour renforcer son effectif. Mais un transfert a fait parler à savoir celui de Mason Greenwood, recruté pour 26M€, hors bonus, en provenance de Manchester United. Il faut dire que l'ailier anglais a été accusé de viol par sa compagne. Conscient du scandale que cela pourrait susciter, Pablo Longoria avait toutefois un plan pour rendre normal cette signature.

Le plan de Longoria pour éviter la polémique Greenwood

Selon les informations de RMC Sport, l'OM avait parfaitement conscience des débats qu'allait susciter ce transfert. Cependant, les deux parties ont espoir que le temps fasse son œuvre et que les prestations de Mason Greenwood sur le terrain ferait oublier la polémique. Mais surtout, le club phocéen a mis des choses en œuvre afin de faciliter l'intégration de l'Anglais. Le département Player care de l'OM, en charge de l'attention portée aux joueurs, a notamment redoublé d'efforts afin que Mason Greenwood soit le mieux accompagné possible et se sente en sécurité.

«Son comportement est excellent depuis son arrivée à Marseille»

Il y a quelques jours, pour Relevo, Pablo Longoria évoquait d'ailleurs l'intégration de Mason Greenwood : « Son comportement est excellent depuis son arrivée à Marseille. Il s’est très bien adapté. Nous sommes très fiers d’avoir Mason parmi nous. Tout ce que l’on m’a dit sur lui à Getafe s’est confirmé. Nous avions pris toutes les informations nécessaires avant de prendre la décision de le faire signer ». Et pour l'instant, cela se passe plutôt bien puisque Mason Greenwood est le meilleur buteur de l'OM avec ses huit réalisations en Ligue 1.