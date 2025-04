De Zerbi : La grosse erreur à l’OM

La rédaction

Malgré un léger rebond face à Toulouse, l’OM retombe dans ses travers. Avec une cinquième défaite en sept matchs, la pression monte sur Roberto De Zerbi. Jérôme Rothen pointe une erreur de gestion du coach italien, accusé d’avoir fracturé le vestiaire de l’OM à un moment crucial de la saison.

Alors qu’on les pensait relancés après la victoire face à Toulouse, l’OM a ressombré face à l’AS Monaco. Avec cinq défaites en sept rencontres, les hommes de Roberto De Zerbi n’y arrivent plus en cette fin de saison et pourraient bien voir la Ligue des champions leur passer sous le nez.

«Il s’est mis le groupe à dos»

Dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen pointe l’état d’esprit défaillant de l’OM, avec un principal responsable selon lui : Roberto De Zerbi.

«Qui est censé être le garant de cet état d’esprit ? C’est l’entraîneur. Le souci, c’est qu’il s’est mis le groupe à dos une première fois en les punissant, et il a recommencé dernièrement», explique-t-il au micro de RMC.

Le craquage de De Zerbi

Pour rappel, l’entraîneur de l’OM, après une série de mauvais résultats, avait privé ses joueurs de deux jours de repos, les contraignant à rester s'entraîner à la Commanderie. Un entraînement tardif avait également empêché certains joueurs de l'OM de fêter l’Aïd avec leurs proches.