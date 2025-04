Crise à l’OM, Longoria imite Eyraud ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a concédé une quatrième défaite lors de ses cinq derniers matchs samedi sur la pelouse de l’AS Monaco, Pablo Longoria a pris la parole ce mardi. Le président marseillais a appelé à l’union sacrée dans une période difficile pour son club, dans un message publié sur LinkedIn, un réseau social qu’utilisait fréquemment son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud.

Trois jours après la claque reçue à Monaco (3-0), Pablo Longoria a décidé de prendre la parole ce mardi. Alors qu’il ne reste que cinq matchs à disputer d’ici à la fin de la saison et que l’OM a toujours son destin en main dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions, le président du club marseillais a appelé à l’union sacrée.

Pablo Longoria utilise LinkedIn…

« Je n’ai pas l’habitude de parler publiquement dans les moments de tension. Mais je sens que c’est le bon moment de le faire. Sobrement. Simplement », a expliqué Pablo Longoria. « Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables. Ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l’exigence et dans la loyauté. Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier. Nous restons troisièmes, et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin », a ajouté le président de l’OM, assurant qu'il comprend la « frustration » et la « colère » des supporters après la défaite face à l’AS Monaco.

… comme Jacques-Henri Eyraud

Si une telle prise de parole dans ce contexte est compréhensible, c’est où ce message a été publié qui peut surprendre, Pablo Longoria ayant choisi LinkedIn pour adresser son message. Comme le souligne le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire sur X, « Pablo Longoria s’est approprié avec brio l’outil préféré de son prédécesseur. » En effet, Jacques-Henri Eyraud utilisait régulièrement ce réseau social, notamment au printemps 2020 pour annoncer la nouvelle stratégie de l’OM avec la création d’un poste de directeur du football et un autre de directeur du business. C’est également sur LinkedIn que l’ancien président de l'Olympique de Marseille avait annoncé son départ définitif du club en septembre 2023, après avoir été remplacé par Pablo Longoria en février 2021.