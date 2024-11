OM : «Détruit», Greenwood prépare sa vengeance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien grand espoir de Manchester United, Mason Greenwood a dû être écarté du club en raison des affaires de violences conjugales le concernant. L'attaquant anglais a fini par rejoindre l'OM cet été et semble parfaitement s'être relancé d'un point de vue sportif. Maintenant, il souhaite se retourner contre son ancien club en raison d'une perte de revenus.

Auteur d'un gros début de saison avec l'OM, Mason Greenwood a légèrement ralenti la cadence depuis même s'il a rejoint Bradley Barcola en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. L'attaquant de 23 ans a totalement perdu sa place en Angleterre en termes de popularité mais il ne semble pas vouloir abandonner pour autant. Il serait prêt à démarrer une action en justice contre son ancien club, Manchester United.

L’OM a brisé le rêve d’une de ses légendes ? https://t.co/GBKFh1Xrpd pic.twitter.com/saFh1nzxF1 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Greenwood inspiré par le cas Mendy

Comme le rapporte The Sun, Mason Greenwood envisage sérieusement de poursuivre Manchester United en raison de pertes de revenus importantes alors qu'il faisait partie des joueurs les plus prometteurs. L'Anglais semble être inspiré par l'affaire Benjamin Mendy, qui vient de récupérer plus de 10 millions d'euros de salaires impayés après avoir été accusé de viol et d’agression sexuelle, accusations dont il a ensuite été blanchi. Les représentants de Greenwood ne sont pas contents de la décision du club de se séparer de son joueur.

Greenwood détruit mentalement ?

Accusé de violences conjugales et de tentative de viol, Mason Greenwood a été écarté de Manchester United malgré l'arrêt des poursuites judiciaires. Un événement qui l'aurait beaucoup affaibli mentalement si l'on en croit les propos d'une source proche du dossier pour The Sun. « Sa suspension a tout détruit en un instant. Il pourrait également invoquer des dommages psychologiques » peut-on lire.