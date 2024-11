Agression au Vélodrome : L'OM sort du silence !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM s'est incliné lourdement face à l'AJ Auxerre, et ce, au stade Vélodrome. Alors que les tribunes étaient agitées durant la deuxième période de la rencontre, Ambre Godillon a reçu un projectile en dessous de l'oeil. Alarmé par cet incident, l'OM a tenu à présenter ses excuses à la journaliste.

En ouverture de la onzième journée de Ligue 1, l'OM a accueilli l'AJ Auxerre au stade Vélodrome ce vendredi soir. Toutefois, ce duel ne s'est pas du tout passé comme espéré. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi sont passés totalement à côté de leur début de match, ayant encaissé trois buts dès la première mi-temps.

Une journaliste a reçu un projectile au visage

Lors du second acte d'OM-AJA, la bande à Mason Greenwood a poussé pour tenter de refaire son retard. Toutefois, les Marseillais n'ont pas réussi à inscrire plus d'un but (1-3). Alors que le scénario de la rencontre n'allait pas dans le sens de l'OM, les tribunes du Vélodrome se sont agitées en deuxième mi-temps. A tel point qu'Ambre Godillon a reçu un projectile en dessous de l'oeil, comme annoncé par le diffuseur DAZN.

L'OM s'est excusé après l'agression

D'après les indiscrétions de DAZN, l'OM a déjà réagi après cette agression. En effet, le club phocéen aurait présenté ses excuses à Ambre Godillon, journaliste de la chaine et victime d'un jet de projectile en plein match au Vélodrome ce vendredi soir, regrettant cet incident et l'attitude de certaines personnes au sein de son stade.