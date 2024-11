OM : McCourt va racheter deux autres clubs ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a quelques mois, Frank McCourt avait évoqué la possibilité d’acheter un club satellite, afin de favoriser le développement des jeunes talents de l’OM. Dans cette optique, des discussions ont eu lieu avec Martigues et Aubagne. Les pensionnaires de Ligue 2 et de National ont fait savoir qu’ils étaient très intéressés à cette idée.

Dans un entretien accordé à La Provence en mai dernier, Frank McCourt avait exprimé son envie d’acheter un club satellite. Ce qui permettrait à l’OM d’y prêter ses jeunes talents afin de les développer et leur offrir plus de temps de jeu. Depuis, ce projet ne semble pas avoir beaucoup avancé, mais comme indiqué par le quotidien régional, des premières approches ont eu lieu il y a plusieurs mois avec Aubagne.

«Ça ne sert à rien de vouloir se dresser en face de l’ogre»

« Medhi Benatia est quelqu’un d’intelligent. Je pense que l’OM ne voulait pas s’engager trop vite donc qu’ils prennent le temps d’analyser notre manière de travailler au haut niveau avant de se jeter dans le projet », indique-t-on au sein du pensionnaire de National. Selon La Provence, les discussions pourraient reprendre cet hiver et Aubagne aimerait qu’un accord soit trouvé en juin prochain : « On a bien compris que pour exister, ça ne sert à rien de vouloir se dresser en face de l’ogre mais plutôt de se ranger derrière lui. »

«On doit servir de tremplin pour les jeunes de l’OM»

Martigues pourrait également devenir un club satellite de l’OM. « On doit servir de tremplin pour les jeunes de l’OM. Et vice-versa, si des joueurs chez nous ont le niveau L1, ce serait mieux qu’ils signent à l’OM plutôt qu’à Montpellier ou à Nantes. C’est la meilleure solution pour toute la région, qu’on soit fort ensemble », a déclaré Djamal Mohamed, directeur sportif du club de Ligue 2. Martigues, intéressé par un jeune joueur de l’OM, et Aubagne, sous le charme de Robinio Vaz (17 ans) et Roggerio Nyakossi (20 ans), verraient donc d’un très bon œil d’intégrer la galaxie olympienne.