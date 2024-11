En plein calvaire à l’OM, De Zerbi l’a sauvé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a retrouvé un joueur qu’il avait déjà eu sous ses ordres à Sassuolo, Pol Lirola. Ce dernier sortait de deux saisons compliquées, après avoir été prêté à Elche, puis à Frosinone. Annoncé sur le départ, le technicien italien l’a trouvé démoralisé, mais a réussi à le relancer.

« Quand j’ai vu que De Zerbi pouvait arriver ou allait arriver ici je me suis dit tout de suite que j’allais lutter et me battre pour rester ici. » Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la réception d’Auxerre, Pol Lirola est revenu sur ses deux dernières saisons compliquées et son mercato estival. Le latéral droit âgé de 27 ans était annoncé vers un départ de l’OM, mais assure avoir vécu un été « très calme », en raison de l’arrivée de Roberto De Zerbi, qu’il a connu à Sassuolo.

« Je l’ai trouvé un petit peu “éteint”, un peu démoralisé »

« Je savais que lui comptait sur moi, donc je savais aussi qu’il fallait que je travaille pour que cela soit le cas », a expliqué Pol Lirola, avant que Roberto De Zerbi ne réponde lui aussi aux questions des journalistes, qui l’ont interrogé sur l’Espagnol : « Au début de la saison c’est vrai que je l’ai trouvé un petit peu “éteint”, un peu démoralisé. Peut-être parce qu’il pensait partir, mais moi j’essaie toujours de donner une possibilité à tout le monde. »

« Je suis content aussi qu’un joueur qui était un peu oublié, mis de côté, réussit à retrouver sa place »

« Par rapport au joueur que j’ai connu il y a cinq, six ans, je pense qu’il est plus mature. Parfois, il faut un peu le stimuler, il a énormément de qualités, il faut un peu le provoquer. Dans l’ensemble je pense qu’il se sent bien, je suis content de ce qu’il fait. Je suis content aussi qu’un joueur qui était un peu oublié, mis de côté, réussit à retrouver sa place. Je pense que c’est aussi quelque chose qui est beau dans le foot, que même les derniers peuvent retrouver une place sur le terrain. Lui était peut-être dans ces derniers, maintenant il mérite absolument cette place », a ajouté Roberto De Zerbi à propos de Pol Lirola.