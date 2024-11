Il claque la porte de l’OM, son retour approche !

Thomas Bourseau

Jorge Sampaoli pourrait faire son retour en Ligue 1 un peu plus de deux années après avoir quitté l’OM. Le Stade Rennais aurait pris la décision de licencier Julien Stéphan et ce choix lui a été communiqué selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter. Il se peut donc qu’il ne soit plus qu’une question d’heures donc pour que les admirateurs de l’Argentin témoignent de sa venue dans l’hexagone.

Il n’aura certes passé qu’une saison et demie à l’OM, mais à l’instar de son successeur Igor Tudor, Jorge Sampaoli a laissé un beau souvenir chez les supporters marseillais, mais aussi chez certains joueurs comme Matteo Guendouzi. Depuis l’été 2022, Sampaoli se cherche quelque peu au vu de ses courtes expériences du côté du FC Séville et de Flamengo alors qu’il avait pris la décision de s’en aller de l’OM au tout début du mercato estival de 2022.

Après l’OM, un retour de Jorge Sampaoli à Rennes ?

L’Équipe a révélé ce jeudi que de sérieuses discussions auraient lieu en coulisses entre Jorge Sampaoli et son entourage ainsi que les hauts décideurs du Stade Rennais. Pire, le technicien argentin serait la priorité absolue du club breton dans le cadre de la succession de Julien Stéphan pour qui les jours étaient comptés ces derniers temps. Son licenciement serait à présent acté.

Julien Stéphan viré à l’instant par Rennes ?

De retour au Stade Rennais en 2023 après avoir fait un travail remarqué entre 2018 et 2021, Julien Stéphan ne connaît pas la même réussite pour son deuxième passage sur le banc de Rennes. D’ailleurs, si l’on en croit les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter divulguées sur X, le comité directeur de Rennes aurait tout juste limogé Stéphan ce jeudi en début d’après-midi. Il n’y a plus qu’à patienter donc pour Jorge Sampaoli.