Clash à l’OM, le clan Benatia s’est fait recadrer !

Thomas Bourseau

Medhi Benatia a pris ses marques à l’OM depuis sa nomination en tant que conseiller sportif du président Pablo Longoria en novembre 2023. Ali Zarrak fait office de bras droit de l’ex-joueur de la Juventus et s’occupait aussi jusqu’à peu de la supervision du centre de formation. Un clash entre Zarrak et l’entraîneur de la réserve qu’est Jean-Pierre Papin a éclaté, engendrant la réaffectation de Zarrak. Son ami et ancien joueur de l’OM Bouna Sarr l’avait pourtant prévenu.

Ces derniers jours, un clash a éclaté en interne à l’OM. Légende et entraîneur de la réserve du club marseillais, Jean-Pierre Papin a « un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable ». La personne en question n’est autre qu’Ali Zarrak qui était jusqu’à peu le bras droit du conseiller sportif du club, à savoir Medhi Benatia, mais aussi le gérant de la formation de l’OM.

«Certaines personnes ne peuvent simplement pas travailler ensemble»

Ce lundi, au vu de la polémique qui enflait au sein de l’Olympique de Marseille, la direction du club a tranché en affectant Ali Zarrak à d’autres missions en interne. On lui ferait toujours confiance. « C'est un bon pro qui applique des choses qu'on veut mettre en place. Il ne s'agissait pas de juger qui est le méchant et qui est le gentil. Certaines personnes ne peuvent simplement pas travailler ensemble ».

«Papin, c'est Papin, une légende du club. Je l'ai dit à Ali : Tu dois prendre sur toi, arrondir les angles»

Proche d’Ali Zarrak, Bouna Sarr s’est confié à L’Équipe concernant le malaise avec Jean-Pierre Papin. « Papin, c'est Papin, une légende du club. Je l'ai dit à Ali : Tu dois prendre sur toi, arrondir les angles ». Cette polémique semble à présent appartenir au passé, reste à savoir si un climat sain va reprendre ses droits au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus à présent.