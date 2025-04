Le PSG a trouvé son Vinicius Jr !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, Ousmane Dembélé montre un visage complètement différent. Aujourd'hui, le joueur du PSG est dans la forme de sa vie, affichant une létalité redoutable devant les buts. Une métamorphose qui fait énormément parler et donne même lieu à certaines comparaisons entre Dembélé et Vinicius Jr.

Aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Jr a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Que ce soit quand il était à Flamengo ou même depuis qu'il est en Espagne, le Brésilien suscite l'intérêt du club de la capitale. Mais le Madrilène n'a jusqu'à présent jamais rejoint le PSG, qui pourrait bien avoir son propre Vinicius Jr.

« Il me fait penser à Vinicius »

Et c'est Ousmane Dembélé qui pourrait être le Vinicius Jr du PSG. C'est le parallèle fait par Amara Simba pour Le Figaro. Evoquant la métamorphose de l'international français, il a confié : « Entre la finition de Dembélé en début de saison et aujourd'hui, c'est le jour est la nuit. Je le félicite, il doit être costaud mentalement pour avoir encaissé les critiques. Il me fait penser à Vinicius à ses débuts au Real, il allait à 15 000 à l'heure, il avait je ne sais combien d'opportunités et il s'est ajusté ».

« Il est imprévisible »

« Il y a le travail individuel mais aussi le fait qu'il se retrouve dans une situation où on le sollicite pour la finition. Chapeau. La vitesse qu'il a... Il élimine en un contre un, il a les deux pieds, il est imprévisible », a-t-il ajouté sur Ousmane Dembélé.