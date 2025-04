OM : Tragédie à l'étranger, ce départ est annulé ?

La rédaction

Alors que l’OM devait s’envoler ce mardi pour Rome dans le cadre d’une mise au vert inédite, un événement tragique pourrait tout remettre en cause. Le décès du pape François bouleverse la capitale italienne, et pourrait contraindre les dirigeants olympiens à revoir leurs plans. Une incertitude de plus dans une fin de saison déjà sous tension.

Ce lundi, une terrible nouvelle est tombée : la mort du pape François. Décédé à l’âge de 88 ans, il a toujours été proche du monde du football, et avait notamment visité le Stade Vélodrome lors d’une grande messe organisée dans l’enceinte de l'OM. Le pape avait aussi reçu de nombreux joueurs au Vatican ces dernières années.

Les plans de l’OM chamboulés ?

L’OM devait partir ce mardi à Rome pour organiser une mise au vert jusqu’à la fin de la saison, afin de maximiser ses chances de qualification pour la Ligue des champions. Des plans qui pourraient bien être bouleversés par cette terrible nouvelle, comme l’explique le site Foot 01.

Rome sera bondée

Le site d’information souligne que les rues de Rome seront prises d’assaut, aussi bien par les journalistes du monde entier que par des milliers de fidèles. Une agitation inattendue qui pourrait forcer l’OM à annuler son déplacement. Réponse attendue dans les prochaines heures.