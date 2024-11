PSG : Un an après, Riolo démolit encore Barcola

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En novembre 2023, après une rencontre de Ligue des Champions face à Newcastle, Daniel Riolo s’était alors emporté contre Bradley Barcola. Ayant fait preuve d’une grande maladresse, l’attaquant du PSG avait subi les foudres du journaliste en plein direct. Si Barcola va aujourd’hui beaucoup mieux, ce n’est toujours pas ça aux yeux de Riolo. Un an après l’avoir appelé Bambi, il en a remis une couche.

Recruté à l’été 2023 par le PSG, Bradley Barcola a eu du mal lors de ses premiers pas avec le club de la capitale. En Ligue des Champions, l’international français s’était alors retrouvé dans le collimateur de Daniel Riolo suite à une rencontre face à Newcastle. Face aux Magpies, Barcola avait fait preuve d'une énorme maladresse, tout en montrant très tendre pour ce niveau de compétition. De quoi faire sortir le journaliste RMC de ses gonds, qui avait alors faire une incroyable comparaison avec Bambi.

Un joueur du PSG victime d'un problème psychologique ? https://t.co/NV4ckeNqGj pic.twitter.com/Bbi2PNcaSg — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Rien n’a changé chez lui »

Quasiment un an plus tard, rien n’a vraiment changé aux yeux de Daniel Riolo. Lors de L’After Foot après la rencontre entre le PSG et l’Atlético de Madrid, il a encore enfoncé Bradley Barcola, lâchant : « Bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi, de ce match contre Newcastle où j’avais dit ça pour la première fois. Rien n’a changé. Rien n’a changé chez lui. Bon en Ligue 1, en Ligue des Champions il a encore tout a montré. Sauf que moi en a un an ce que j’ai vu, c’est les Unes de journaux, il a déjà remplacé Mbappé, c’est la nouvelle star du PSG. On est complètement à côté de la plaque ».

« En Ligue des Champions, il n’a pas encore le niveau »

« Bambi, en championnat, il y a de vrais progrès. Je trouve que c’est un joueur qui commence à montrer des choses. En Ligue des Champions, il n’a pas encore le niveau », a par la suite lâché Daniel Riolo, attendant toujours d’en voir plus de Bradley Barcola, qui ne le convainc pas en Ligue des Champions.