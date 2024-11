Révolution au PSG, Luis Enrique fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a connu une nouvelle désillusion contre l'Atlético de Madrid, s'inclinant à cause d'un but dans les arrêts de jeu (1-2). Les Parisiens ont encore fait preuve d'un manque cruel de réalisme face aux buts, et le débat sur l'absence d'un vrai buteur est donc plus que jamais d'actualité. Interrogé sur un éventuel changement tactique, Luis Enrique a livré son analyse.

Battu par l'Atlético de Madrid (1-2), le PSG a de nouveau fait preuve d'un manque de réalisme important qui a coûté très cher et qui pourrait avoir de grandes conséquences sur une éventuelle qualification pour la suite en Ligue des champions. Après le match, le débat sur l'absence d'un vrai buteur a de nouveau fait parler compte tenu de la prestation de Marco Asensio en faux-neuf. Luis Enrique a d'ailleurs évoqué l'éventualité d'un changement tactique.

EXCLU - Mercato : Le FC Séville tenté par un joueur du PSG cet hiver ! https://t.co/VSlRMEs3jx — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 6, 2024

«Le responsable de notre manque d’efficacité est l’entraîneur»

« À vrai dire, le responsable de la création de nos 50 occasions est l’équipe. Le responsable de notre manque d’efficacité est l’entraîneur. Si nous n’obtenons pas de résultats, le responsable c’est moi, sans aucun doute. Que vais-je faire ? Faire ce que je considère le mieux pour que mon équipe continue de se créer des occasions, soit meilleure que l'adversaire et défende à un haut niveau », lâche le technicien espagnol en conférence de presse avant de poursuivre.

«C’est la même dynamique à chaque fois»

« C’est difficile d’expliquer une série comme celle de ces trois matchs de Ligue des champions avec seulement quatre points seulement. Je me sens très mal, comme mes joueurs, mais demain, nous aurons le temps pour analyser le match et débriefer tout ça. Il reste quatre matchs difficiles à jouer. Nous essayerons jusqu’à la dernière minute du dernier match. C’est presque drôle de voir comment nous encaissons certains buts. Nous nous procurons 20 occasions claires pour marquer, et l’adversaire éternue et marque. C’est la même dynamique à chaque fois. Nous devons nous relever et tenter à nouveau », ajoute Luis Enrique.