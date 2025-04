Real Madrid : Il le «snobe», Vinicius en guerre contre Mbappé ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le Real Madrid avait frappé un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant Kylian Mbappé gratuitement. En Espagne, le Français partage le statut de star offensive du club de la capitale avec Vinicius. Selon Pierre Ménès, les deux joueurs seraient d’ailleurs des rivaux et le Brésilien snoberait l’ancien joueur du PSG.

Le Real Madrid a un genou à terre. Mardi soir, le géant espagnol était opposé à Arsenal en quart de finale aller de Ligue des champions et les Gunners n’ont fait qu’une bouchée des hommes de Carlo Ancelotti en s’imposant trois buts à zéro. Une correction qui forcera donc les coéquipiers de Kylian Mbappé à réaliser un exploit le 16 avril prochain au Santiago-Bernabéu.

Vinicius et Mbappé n’ont pas pesé

Le Real Madrid se déplaçait pourtant sur la pelouse d’Arsenal avec de sérieux arguments. Carlo Ancelotti avait décidé d’aligner Kylian Mbappé et Vinicius en pointe, aidés sur les côtés par Jude Bellingham et Rodrygo. Malgré tous ses atouts, les Madrilènes n’ont pas réussi à trouver la faille et l’ancien joueur du PSG et celui de Flamengo se sont montrés particulièrement inoffensifs.

« Vinicius et Mbappé, ça ne marche pas »

Les stars du Real Madrid sont donc restées muettes face à Arsenal, et selon Pierre Ménès, il y aurait une raison à cela. En effet, selon le journaliste qui s’est exprimé sur sa chaîne YouTube, Vinicius jouerait trop solo et snoberait notamment Kylian Mbappé, afin de remporter le Ballon d’Or. « Vinicius et Mbappé, ça ne marche pas. Et je dois le dire, c’est la faute de Vinicius qui joue presque systématiquement tout seul. Il snobe tout le temps. Il est dans sa quête du Ballon d’Or et ce n’est évidemment pas en se comportant comme ça qu’il aura la moindre chance d’y prétendre à nouveau. » Reste à voir si le Brésilien réussira à mettre son égo de côté le 16 avril prochain, afin de qualifier le Real Madrid pour les demi-finales.