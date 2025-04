PSG : La provocation qui ne passe pas !

Axel Cornic

Bien connu par les supporters de l’équipe de France, Emiliano Martinez arrive au Parc des Princes ce mercredi soir. Le gardien d’Aston Villa va défier le Paris Saint-Germain pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions et il a déjà lancé une énorme polémique avant le match.

Après avoir écarté Liverpool, le PSG va devoir affronter le Aston Villa d’Unai Emery en quart de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre très attendue, avec les Parisiens qui sont désormais annoncés comme les grands favoris de la compétition. Mais il faudra faire face à un adversaire assez particulier...

« Il dépasse les bornes, trop c’est trop »

Sifflé à chacune de ses apparitions en France, Emiliano Martinez devrait recevoir un autre accueil chaleureux au Parc des Princes, ce mercredi soir. Le gardien argentin a d’ailleurs déjà chauffé les supporters du PSG, avec une casquette assez particulière affublé d’un écusson pour chaque trophée remporté dans sa carrière. Un clin d’œil à l’équipe de France, qui n'a pas du tout été apprécié par Emmanuel Petit. « Il dépasse les bornes, trop c’est trop. C’est la goutte qui fait déborder le vase » a expliqué le Champion du monde 1998, sur RMC Sport.

« Il ne grandit plus il devient c*n »

« Je suis le premier à accepter que le chambrage fait partie du football, mais il faut que ça reste bon enfant. Il ne faut pas que ça devienne insultant et irrespectueux, qu’on tombe dans le dénigrement permanent et le harcèlement » a poursuivi Petit, qui n’est décidément pas fan d’Emiliano Martinez. « On a l’impression qu’à chaque match, on s’attend à ce qu’il dépasse les limites. Je pense que c’est un très bon gardien, mais il a besoin d’aller voire un psychiatre ! Ce gars, il faut qu’il apprenne à se contrôler sur le plan émotionnel (...) plus il ne grandit plus il devient c*n ».