Le cauchemar du PSG refait jubiler Luis Enrique !

Ce mercredi, à l'occasion de PSG-Aston Villa, on aura l'occasion de voir Luis Enrique contre Unai Emery. Les deux hommes se sont déjà affrontés, notamment en 2017 lors de la fameuse remontada. Luis Enrique était alors avec le FC Barcelone. Bourreau du PSG, il apprécie encore aujourd'hui revivre ce moment.

Le 8 mars 2017, le monde s'écroulait pour le PSG. A Barcelone, le club de la capitale vivait une terrible remontada en Ligue des Champions. Une humiliation dont on se souvient encore aujourd'hui, à commencer par Luis Enrique. Aujourd'hui entraîneur du PSG, l'Espagnol était à l'époque sur le banc du Barça et face à lui, il avait Unai Emery, qu'il va retrouver contre Aston Villa.

« Toujours agréable de la revoir »

En marge du PSG-Aston Villa, Luis Enrique a revécu pour TNT Sports cette remontada jouée face à Unai Emery en 2017. Appréciant le moment, l'actuel entraîneur parisien a confié : « Cette fameuse remontada remonte à longtemps, mais c'est toujours agréable de la revoir ».

« La remontada fait partie de l'histoire de la compétition »

« Unai Emery et moi avons partagé beaucoup de choses dans le monde du football, et ce serait formidable de revivre cela. Le football est un sport différent des autres. On y voit tout. À chaque solution, à chaque problème, il faut être prêt. C'est très agréable de s'en souvenir. La remontada fait partie de l'histoire de la compétition », a poursuivi Luis Enrique.