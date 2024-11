PSG : «Apporte-le moi», Luis Enrique réclame un transfert en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme depuis le début de saison en Ligue des champions, le PSG a peiné dans la finition et s'est donc incliné contre l'Atlético de Madrid (1-2). Un manque de réalisme qui commence à coûter cher et qui pose des questions concernant les choix de Luis Enrique qui joue sans véritable numéro 9. Et pourtant, il en réclame un après le match en conférence de presse.

Mercredi soir, le PSG a connu une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Ultra-dominateur contre l'Atlético de Madrid, le club de la capitale s'est pourtant incliné sur un contre à la dernière seconde (1-2) et paye une nouvelle fois son manque d'efficacité devant le but. Une situation qui relance les débats sur l'utilisation du faux-neuf à la pointe de l'attaque du PSG et l'absence d'un vrai buteur. Marco Asensio a déçu et Randal Kolo Muani est entré en cours de jeu, mais en l'attente du retour de Gonçalo Ramos, Luis Enrique n'a pas d'autres options comme il l'a expliqué après le match devant les médias.

«Un buteur ? Apporte-le moi si tu l’as»

« Apporte-le moi si tu l’as. Cet attaquant, d’où le sors-je ? C’est la Ligue des champions. Je suis fidèle à mes idées. Le jour où je me raterai totalement dans le football, je le ferai avec mes idées, pas celle d’un journaliste, d’un autre entraîneur, ou de quelqu’un d’autre », lâche le technicien espagnol en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Le football ne récompense pas les occasions, mais les buts»

« Je suis toujours fidèle à mes idées. Je n’ai aucun doute que nous sommes sur le bon chemin, malgré cette série incroyable et inédite. Le football ne récompense pas les occasions, mais les buts. Nous en sommes conscients et devons faire mieux, moi le premier », ajoute Luis Enrique, qui doit attendre avec impatience le retour de blessure de Gonçalo Ramos.