Antoine Dupont prévient le XV de France d’une grande menace

Après avoir battu le Japon et surtout la Nouvelle-Zélande, le XV de France va boucler sa tournée automnale ce vendredi avec une rencontre face à l’Argentine. Sur le papier, après avoir battu les All Blacks, les joueurs de Fabien Galthié sont favoris avant d’affronter les Pumas. Néanmoins, avant cette rencontre, Antoine Dupont a tenu à avertir ses coéquipiers du danger qui va planer face aux Argentins.

Pour son dernier match de l’année 2024, le XV de France a rendez-vous ce vendredi soir face à l’Argentine. Alors qu’on avait quitté la bande à Antoine Dupont sur un succès de prestige face à la Nouvelle-Zélande, l’objectif sera de terminer en beauté face aux Pumas. Les Bleus vont logiquement arriver en tant que favoris pour cette rencontre, mais c’est sur le terrain qu’il faudra aller chercher la victoire. Antoine Dupont se méfie d’ailleurs de cette sélection d’Argentine.

XV de France : Bernard Laporte se lâche sur la polémique Jalibert ! https://t.co/jxdDJoD3HL pic.twitter.com/ZpxRoUZUZB — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

« C'est une réelle menace qui arrive »

En conférence de presse ce jeudi, Antoine Dupont a appelé à la méfiance avant d’affronter l’Argentine. Le capitaine du XV de France a ainsi fait savoir : « Bien sûr que c'est une réelle menace qui arrive demain. On en est conscient. Certes, on n'a eu que six jours mais on est habitués à avoir ce format-là aussi en Championnat. Le danger vient surtout de ce qu'ont été capables de montrer les Argentins sur les derniers mois. On parle du match en Irlande mais d'aller gagner en Nouvelle-Zélande, d'avoir battu l'Afrique du Sud chez eux lors du Rugby Championship, c'est pas anodin ».

« Une équipe qui est capable de réaliser de très grosses performances »

Antoine Dupont a également expliqué concernant l’Argentine : « C'est une équipe qui est capable de réaliser de très grosses performances, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu et qui a progressé sur son animation offensive. Les Argentins proposent de plus en plus de choses, de plus en plus de danger. À nous d'être présents et sérieux, et de ne pas attendre la 15e ou la 20e minute pour rentrer dans notre match, sinon ça sera compliqué ».