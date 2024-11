Antoine Dupont : «Un manque de respect» est dénoncé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà sacré meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont avait alors été récompensé de ses performances à 15. Mais voilà que ces derniers mois, le joueur du Stade Toulousain a également montré qu’il excellait au rugby à 7. Médaillé d’or aux Jeux Olympiques avec la France, Dupont fait ainsi partie des 3 nommés pour le titre de meilleur joueur de rugby à 7 de l’année. Une nomination qui a toutefois du mal à passer auprès de certains.

Suite à la défaite du XV de France en quart de finale de la dernière Coupe du monde, Antoine Dupont avait décidé de prendre une grande décision. En effet, la star du rugby français s'était lancée un incroyable défi : remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques en rugby à 7. Pour cela, Dupont a mis de côté le XV de France pendant quelques mois pour se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7. Un pari qui a fini par payer puisque le joueur du Stade Toulousain a été sacré champion olympique à Paris et avant cela, Antoine Dupont avait également remporté le Tournoi de Los Angeles ainsi que le Tournoi de Madrid, finale du circuit mondial de rugby à 7.

Dupont en course pour le titre de meilleur joueur du monde

Que ce soit lors de ces tournois mais surtout aux Jeux Olympiques, Antoine Dupont a été impressionnant. Le joueur du XV de France a ainsi crevé l’écran, assez donc pour prétendre au titre de meilleur joueur du monde de rugby à 7 en 2024. En effet, Dupont fait partie des 3 nommés pour cette distinction aux côtés de Terry Kennedy et Aaron Grandidier. Mais voilà que cette présence du joueur du Stade Toulousain en a fait réagir et a été critiquée par plus d’un. A commencer par le sélectionneur de l’Argentine, Santiago Gomez Cora.

« Je ne suis pas d’accord »

En effet, pour ESPN, Santiago Gomez Cora a poussé un coup de gueule concernant la présence d’Antoine Dupont parmi les 3 nommés au titre de meilleur joueur du monde de rugby à 7 en 2024, lâchant : « Je ne suis pas d'accord. Il a joué deux étapes du circuit mondial, dont une en tant que remplaçant. Dès le tournoi de Vancouver, ils l'ont mis dans l'équipe type. On a commencé à s’inquiéter. C’est un manque de respect. (…) Depuis deux ans, nous (entraîneurs) ne votons plus. Ils ont arrêté de nous demander parce qu'on votait pour un joueur, sans critère marketing ».