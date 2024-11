XV de France - Galthié : Polémique enterrée après les All Blacks ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fabien Galthié avait opté pour un choix fort avant le choc contre les All Blacks remporté samedi, puisque le sélectionneur du XV de France avait déclassé Matthieu Jalibert qui avait donc décidé de quitter le rassemblement. Un choix qui a fait polémique autour des Bleus, mais Vincent Moscato insiste sur le fait que les choix tactiques de Galthié lui ont donné raison avec cette victoire contre les Blacks.

Le XV de France a été secouée par une énième polémique, et elle concerne cette fois-ci Matthieu Jalibert. Le demi-d'ouverture de l'UBB, déclassé dans la hiérarchie établie par Fabien Galthié chez les Bleus et absent de la feuille de match contre les All Blacks, n'a pas du tout accepté ce choix de la part de son sélectionneur. Jalibert était tout de même censé se tenir prêt à dépanner en cas d'urgence, mais il a finalement demandé à quitter le rassemblement du XV de France.

XV de France : «Pas de place pour les pleurnicheurs», énorme polémique avant les All Blacks ! https://t.co/uvlNPu8KLG pic.twitter.com/A0p6jiZdDs — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

« Galthié s’est rarement trompé »

Une affaire qui n'a pas empêché le XV de France de livrer une magnifique bataille et de s'imposer contre les All Blacks (30-29) comme l'a décrypté Vincent Moscato sur les ondes de RMC Sport : « Sur le match, tu es d’une efficacité redoutable. Tu touches très peu de ballons et tu marques. Ramos a un coup de pied incroyable. Meafou fait une percée de 50 mètres qui amène l’essai de Buros, il y a des coups de génie ! Puis tu es costaud en défense ! Fabien Galthié s’est rarement trompé dans ses compositions d’équipes », estime Moscato.

Moscato évoque le cas Jalibert

« Maintenant, on peut toujours demander pourquoi on ne met pas Jalibert à la place de Ramos ! Mais le technicien qu’est Fabien Galthié ne se trompe que rarement ! Il peut se tromper car c’est un homme, il peut se tromper parfois. Mais quand on est Ramos, on n’a pas de doute », poursuit Vincent Moscato, qui estime donc que le résultat final du XV de France donne raison à Fabien Galthié, et enterre donc cette polémique Jalibert.