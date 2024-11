XV de France : Matthieu Jalibert se fait détruire

Arnaud De Kanel

Remplaçant face au Japon, Matthieu Jalibert devait se contenter d'un rôle de réserviste face aux All Blacks samedi. Rôle que l'ouvreur de l'UBB n'a pas souhaité honorer, lui qui a demandé la permission de quitter le rassemblement pour retourner dans son club. Richard Dourthe n'a pas du tout apprécié.

Une nouvelle polémique secoue le XV de France et cette fois-ci, elle concerne Matthieu Jalibert. Comme on pouvait le craindre, l'ouvreur de l'UBB n'a pas apprécié son déclassement dans la hiérarchie établie par Fabien Galthié. Le sélectionneur avait décidé de ne pas l'inscrire sur la feuille de match pour le choc face à la Nouvelle-Zélande. Mais alors qu'il devait se tenir prêt à dépanner en cas d'urgence, Jalibert a refusé de jouer les réservistes en demandant la permission de quitter le rassemblement pour rentrer chez lui. Une requête qui a déplu à Richard Dourthe.

XV de France : Bernard Laporte se lâche sur la polémique Jalibert ! https://t.co/jxdDJoD3HL pic.twitter.com/ZpxRoUZUZB — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

«Ce qu’a fait Matthieu Jalibert la semaine dernière est juste indéfendable»

« Que serait-il advenu de la ligne d’attaque tricolore si Thomas Ramos s’était blessé à l’échauffement ? Aurait-on appelé en toute urgence Léo Berdeu, dont on ne sait rien de la capacité à survivre à ce niveau ? Allons, soyons sérieux… Rangez vos plaidoiries et laissez-moi penser que ce qu’a fait Matthieu Jalibert la semaine dernière est juste indéfendable. On ne dit pas « non » au XV de France. On ne dit pas « non » à l’équipe que des milliers de mômes à travers le pays regardent avec les yeux de Chimène. On ne dit pas « non » à ce maillot pour lequel nous sommes maintenant quelques-uns, pourtant insignifiants par rapport à la grandeur de l’institution, à avoir sué et saigné depuis 1906 », a pesté le Dacquois dans sa chronique pour Midi Olympique. Selon lui, Matthieu Jalibert est redevable envers le XV de France.

Un contrat juteux grâce au XV de France ?

« S’il a aujourd’hui un si beau contrat en Gironde, c’est aussi grâce à l’exposition médiatico-populaire que lui offre le XV de France depuis quatre ans. Si elle disparaît sous peu, Laurent Marti (le président de l’UBB, N.D.L.R.) a même tout loisir de revoir leur futur accord à la baisse. Pardon ? Vous dîtes ? Cameron Woki a fait exactement la même chose lors du dernier Tournoi des 6 Nations et je ne lui étais pas tombé dessus ? Je m’inscris en faux : Woki avait alors demandé à être libéré pour pouvoir défendre le maillot du Racing, qui se battait au même moment pour sa qualification », a ajouté Richard Dourthe.