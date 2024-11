XV de France : Un changement historique pour Antoine Dupont et le XV de France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a livré une prestation XXL face aux All Blacks (30-29) qui a été suivie par 7,3 millions de téléspectateurs sur TF1 samedi soir, une audience record pour un test-match des Bleus. Ce succès ne devrait pas inciter la Une à revoir son intérêt pour les droits du Tournoi des Six Nations, détenus par France Télévisions depuis plus de trente ans.

Le spectacle était au rendez-vous au Stade de France ce samedi soir pour le choc entre les Bleus et les All Blacks (30-29), et ce même avant le coup d’envoi. L’enceinte de Saint-Denis était en effet plongée dans le noir pour les hymnes nationaux et le haka des Néo-Zélandais dont la mise en scène a impressionné le président de la fédération néo-zélandaise, qui a « remercié dix fois » son homologue de la FFR Florian Grill comme l’a dévoilé ce dernier sur X. Une soirée parfaite pour le public et les téléspectateurs en nombre derrière leur écran.

Succès historique pour la Une

Deux jours après un triste France-Israël qui a tout de même réuni 4,95 millions de téléspectateurs (24,7 % de pda), les dirigeants de TF1 se sont réveillés avec le sourire dimanche matin en découvrant l’audience de la rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande : 7,3 millions de personnes. C’est tout simplement un record pour un test-match, avec un pic à 8,3 millions de téléspectateurs (37,9 % de pda) et plus de 60 % des 15-24 ans devant TF1. A titre de comparaison, le dernier match de Ligue des Nations entre l’Italie et la France (1-3) en foot a été suivi dimanche soir par 5,14 millions de téléspectateurs (24,8 % de pda).

Profitant de la popularité d’Antoine Dupont, champion olympique avec l’équipe de France de rugby à 7 aux JO de Paris 2024, et de la bonne image de la bande à Fabien Galthié, TF1 proposera le dernier test-match de cette tournée d’automne vendredi contre l’Argentine et envisage d’accorder une place encore plus importante au XV de France sur son antenne. La première chaîne, qui avait diffusé la dernière Coupe du monde et qui retransmettra également la tournée d’automne de 2025, a aussi un œil sur le Tournoi des Six Nations, historiquement lié à France Télévisions.

TF1 intéressé par le Tournoi des Six Nations

« Les gens ont envie de revoir cette équipe de France de rugby, il y a un vrai amour du XV de France, confiait avant les test-matchs automnaux Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1, au Parisien. La Coupe du monde a été un immense événement qui nous a tous laissé un petit goût amer. Il y a la star Antoine Dupont. Je pense que les Français attendent vraiment leur retour et seront nombreux devant la télé. » Un pronostic payant qui incite logiquement la chaîne à envisager l’achat des droits du Tournoi des Six Nations détenus jusqu’en juin 2025 par le groupe du service public comme l’a récemment révélé le Midi Olympique. « En France, plusieurs échanges ont déjà eu lieu avec les dirigeants des chaînes identifiés comme susceptibles de répondre favorablement à l’appel d’offres qui sera lancé normalement en janvier prochain », avait révélé un proche du dossier qui siège au Six Nations Rugby Limited, la société commerciale en charge de la commercialisation de ces droits, révélant par ailleurs que « TF1 fait partie des chaînes qui se sont montrées intéressées. (…) Je confirme que des discussions ont été engagées avec TF1 ». Interrogé par L’Équipe avant le succès d’audience de France-Nouvelle Zélande, Julien Millereux n’écartait aucune option alors que sa chaîne est jusqu’à aujourd’hui privé des droits sur les Coupes du monde de football 2026 et 2030, obtenus par M6, de quoi offrir à première vue une marge de manœuvre financière supplémentaire à la Une : « Le Six Nations a lieu tous les ans, la Coupe du monde est organisée tous les quatre ans, l’un ne se substituerait pas à l’autre, nous ne raisonnons pas ainsi dans nos investissements. Nous regardons combien cela pourrait coûter et combien cela pourrait rapporter ».

Pour France Télévisions, une telle perte serait considérable alors que le Tournoi est diffusé chaque année depuis 1992. « Il ne faudrait pas qu’on perde cette compétition qui fait partie des bijoux de famille avec le Tour de France et Roland-Garros », s’inquiétait l’un de ses membres auprès du Midi Olympique. Un nouveau contrat annuel dépassant les 30M€ serait attendu par Six Nations Rugby Limited pour le marché français selon L'Equipe.