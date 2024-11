Mercato - PSG : Jackpot avec un attaquant de l'équipe de France ?

Alexis Brunet

Le PSG compte déjà dans ses rangs plusieurs joueurs de l’équipe de France et cela n’est peut-être pas fini. En effet, le club de la capitale aurait des vues sur un autre joueur de Didier Deschamps, Christopher Nkunku. Un transfert qui, s’il a lieu, pourrait faire le plus grand bien aux Parisiens, selon les dires de Daniel Riolo.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de revoir sa stratégie sur le marché des transferts. Fini les recrutements de grandes stars, le club de la capitale souhaite dorénavant se concentrer sur les jeunes talents et, si possible, qu’ils soient Français. Cela s’est notamment confirmé avec les arrivées de Bradley Barcola et Désiré Doué, mais également les recrutements de deux champion du monde 2018, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé.

Christopher Nkunku, prochain Français du PSG ?

En vue du mercato hivernal, le PSG aurait encore un Français dans son viseur. Le club de la capitale réfléchirait à la possibilité de faire revenir Christopher Nkunku à Paris. Ce dernier y a fait une grande partie de sa formation, avant de disputer également quatre saisons chez les professionnels. Désormais à Chelsea, le milieu offensif joue peu à cause de la concurrence et il pourrait donc être tenté d’aller voir ailleurs pour gagner davantage de temps de jeu.

Nkunku au PSG, Riolo valide

Lors de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sur une possible arrivée de Christopher Nkunku au PSG. Le journaliste valide totalement cette piste et il est persuadé que le joueur de l’équipe de France pourrait faire beaucoup de bien au club de la capitale. « C'est un profil qu'on a pas des masses dans notre football. Le mec est capable de garder les ballons, de jouer dans ce rôle de faux 9, mais si tu le fais jouer sur un côté, il peut également être performant. C'est un bon joueur de foot hein. (...) Il est allé dans un club à 75 joueurs là. Je rappelle qu'il était parti du PSG aussi parce qu'il y avait beaucoup de très très bons joueurs. Peut-être que le PSG va le récupérer. Il a une vraie technique très intéressante. »