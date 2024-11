Real Madrid : Cette signature va débloquer ce transfert à 130M€

Jean de Teyssière

Le Real Madrid pourrait vivre une véritable révolution la saison prochaine puisque le nom de Xabi Alonso revient régulièrement. L’entraîneur du Bayer Leverkusen est lié au Real Madrid et s’il arrive dans la capitale espagnol, il pourrait être accompagné de sa star : Florian Wirtz. Évalué à 130M€, l’international allemand voit son avenir être lié à celui du coach espagnol.

La saison dernière du Bayer Leverkusen a été exceptionnelle. Invaincus en Bundesliga, les hommes de Xabi Alonso ont pu compter sur un Florian Wirtz étincelant, qui était évidemment désiré par de nombreuses écuries européennes lors du mercato estival. Mais voyant que Xabi Alonso restait une année de plus en Allemagne, il avait alors décidé de poursuivre sous ses ordres. Mais quid de l’été prochain ?

Wirtz dans les valises d'Alonso ?

L'arrivée de Xabi Alonso pourrait ouvrir la voie à un transfert retentissant. Florian Wirtz, le joyau du Bayer Leverkusen, est dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Le club madrilène pourrait bien se laisser tenter par la pépite allemande, surtout que Xabi Alonso, ancien milieu de terrain du club espagnol, est également convoité pour succéder à Carlo Ancelotti. Et quand on connaît le lien entre les deux hommes, le Real Madrid a peut-être une chance de réaliser un double gros coup.

Une bataille acharnée en perspective

Cependant, le chemin vers la signature de Wirtz ne sera pas sans embûches pour le Real Madrid. Tobias Altschäffl, journaliste allemand de BILD a évoqué cette piste chaude dans une interview accordée à Bernabeu Digital : « À propos de Wirtz, personne ne peut connaître avec certitude son avenir car tous les grands joueurs le veulent. Bien sûr, il y aurait une possibilité pour le Real Madrid si Xabi Alonso devenait l'entraîneur de l'équipe blanche, mais le Bayern va aussi faire tout son possible pour signer Wirtz cet été. » La bataille est lancée.