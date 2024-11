Cyclisme - Mercato : Un message émouvant pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’il a passé plus d’une décennie au sein de la Soudal-Quickstep, y remportant de nombreuses victoires au plus haut niveau, Julian Alaphilippe changera d’équipe cet hiver pour signer chez Tudor. Et malgré les soubresauts de sa relation avec Patrick Lefévère, le boss de l’équipe belge, ce départ ne se fera pas sans émotions.

En fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe a choisi depuis le courant du mois d’août de rejoindre l’ambitieuse formation suisse Tudor, avec qui il s’est engagé pour trois ans, et où il rejoindra un autre coureur mondial, Marc Hirschi, qui l’avait dominé l’été dernier pour la victoire à la Clasica San Sebastien et qui arrive en provenance du Team UAE. Alors que la formation belge était a priori disposée à lui offrir un contrat, mais revu à la baisse, et que la Total Energies avait effectué un gros forcing pour le convaincre, le champion tricolore avait finalement opté pour Tudor.

Cyclisme : « Pogacar, il y a des courses, je savais d’avance qu’il allait gagner » https://t.co/JcZEnf2wtB pic.twitter.com/hiasI8cFVa — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

Son départ de la Soudal-Quickstep ne se fait pas sans émotion

Pour Alaphilippe, qui figure dans les rangs de la Soudal-Quickstep depuis plus de dix ans, il s’agit d’un grand changement, qui ne se fait pas sans émotions. Quand bien même il l’a régulièrement pointé du doigt dans les médias depuis deux ans, et par moments de manière très exagérée, Patrick Lefévère, le manager de l’équipe belge, a toujours affirmé qu’il considérait Alaphilippe quasiment comme son fils et qu’il gardait pour lui une réelle affection. De fait, il apparaît tout aussi clair qu’au sein de la Soudal-Quickstep, le départ d’un élément aussi emblématique et apprécié que le double champion du monde, ne se fait pas non plus sans émotions.

« Merci, Loulou »

Il suffit d’ailleurs pour s’en persuader de lire le communiqué émis ces dernières heures par la formation Soudal-Quickstep – et relayé par cyclismactu.net - pour annoncer le départ de Julian Alaphilippe au terme de son contrat à la fin du mois de décembre : « Merci, Loulou. L'incarnation du panache, un coureur qui a produit des victoires inspirantes, époustouflantes, pleines de larmes et exaltantes, qui l'ont propulsé dans un territoire historique au fil des ans. Julian Alaphilippe fera ses adieux à l'équipe à la fin de cette année, après plus d'une décennie ». Des mots touchants, qui en disent long sur le statut d’Alaphilippe au sein de l’équipe.